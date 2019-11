Tiago Nunes se reúne com dirigentes do Corinthians para continuar planejamento

O técnico Tiago Nunes desembarcou em São Paulo nesta terça-feira para se reunir com a diretoria do Corinthians e começar a discutir o planejamento para a temporada de 2020. O encontro, no Parque São Jorge, foi registrado nas redes sociais pelos próprios dirigentes do clube.

Nesta terça-feira, o novo treinador se encontrou com Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol, na sede social do Corinthians. Em seguida, foi até o CT Joaquim Grava para se encontrar com o presidente Andrés Sanchez. Tiago Nunes não apareceu no gramado onde a equipe se prepara para enfrentar o Botafogo, neste domingo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O contrato do novo treinador será por uma temporada, até o fim do mandato de Andrés Sanchez, em dezembro de 2020. Ainda não há uma data definida para sua apresentação oficial. O técnico interino Dyego Coelho vai comandar a equipe até o final do Brasileirão.

Depois de ser anunciado oficialmente, Tiago Nunes iniciou um período de descanso com a família. Ele deve permanecer em São Paulo até o final desta semana. Um dos temas discutidos nas reuniões foi a formação da comissão técnica. Até agora, os auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães estão confirmados. Técnico do XV de Piracicaba, Tarcísio Pugliese recebeu convite do amigo, mas ainda não confirmou. O analista Pedro Sotero também deve integrar a comissão.