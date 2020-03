Tiago Nunes projeta classificação do Corinthians no Paulista: ‘Distância pequena’

O empate com o Novorizontino por 1 a 1 foi muito ruim para o Corinthians, visando à classificação no Campeonato Paulista. Mesmo assim, o técnico Tiago Nunes projeta a classificação e mantém o otimismo de que dias melhores virão em breve.

O resultado fez com que o Corinthians ficasse com 10 pontos, junto com a Ferroviária. O líder é o Guarani, com 13, e o Red Bull Bragantino é o segundo, com 11, mas ainda jogará neste domingo, contra a Ponte Preta, e se vencer assume a ponta da tabela com 14.

“O Corinthians dá tudo para o treinador trabalhar, tudo para o jogador trabalhar, e a gente tá no caminho, só temos que ter uma sequência melhor de resultados. Nossa distância para os líderes ainda é pequena e vamos fazer por merecer a classificação”, disse Nunes.

Sem vencer há cinco rodadas no Paulistão – o último resultado positivo foi no dia 2 de fevereiro, quando bateu o Santos por 2 a 0 – o técnico do Corinthians admite a pressão, mas mostra confiança de que tudo vai mudar em breve. Ele crê que o momento é de encarar a realidade e trabalhar para mudar a situação.

“Do jeito que estou aqui, de cara limpa (sobre como encarar a pressão), conversando com vocês (jornalistas), da mesma forma eu falo com os jogadores. Claro que estando em um clube grande, tem pressão por resultados. Temos grandes exemplos de equipes que não começam bem em transformações, como estamos vivendo, mas terminam bem. É algo ruim de administrar, mas nosso dia a dia é tranquilo e nossas convicções são as mesmas”, comentou.

O elenco do Corinthians folga neste domingo e volta aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, quando inicia os trabalhos visando à partida contra o Ituano, domingo que vem.