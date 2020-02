Tiago Nunes pede cautela sobre retorno de Pedrinho ao Corinthians na Libertadores

O meia Pedrinho disputará no domingo contra a Argentina o último jogo pela seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico da Colômbia. Ele retorna ao País no dia seguinte e deverá fazer o primeiro treino pelo Corinthians na terça-feira. O jogador vive a expectativa de começar em campo o duelo de volta com o Guaraní, do Paraguai, quarta-feira, em Itaquera, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Mas o técnico Tiago Nunes não garante a presença do novo camisa 10 da equipe.

“Até o momento não pensei no Pedrinho. O retorno vai precisar de adaptação, onde ele pode jogar, ele vai e que merecer, disputar posição, ninguém tem cadeira cativa, os atletas alternam”, afirmou o treinador.

Pedrinho deve ser relacionado para a partida. A dúvida que fica é se começará ou não entre os titulares. Se optar por ele, o jogador pode atuar centralizado no lugar de Luan ou aberto pela direita, posição em que mais jogou na temporada passada.

No lado direito, Tiago Nunes também espera ter a volta de Ramiro. O jogador se machucou na partida contra a Ponte Preta na semana passada e desfalcou o Corinthians nos dois últimos jogos. Sem ele, o treinador colocou Janderson no setor e Everaldo ganhou oportunidade entre os titulares aberto pela esquerda.

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 para o Guaraní em Assunção, no Paraguai, e volta a campo no domingo para enfrentar a Inter de Limeira, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Tiago Nunes não confirmou, mas deve poupar alguns jogadores por causa da partida pela Libertadores da próxima semana.