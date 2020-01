Tiago Nunes pede cautela com revelações corintianas da Copinha

O técnico Tiago Nunes demonstrou cautela com o aproveitamento de jogadores do Corinthians que estão se destacando durante a participação do clube na Copa São Paulo de Juniores.

O Corinthians é semifinalista do torneio e enfrenta o Internacional, nesta terça-feira, 19h15, na Arena Barueri, em busca de uma vaga à final. O time de Itaquera é o maior vencedor da Copa SP, com dez títulos.

Dentro do planejamento traçado pela comissão técnica e a coordenação das categorias de base, além da limitação financeira do clube para investimentos, Nunes aproveitará jogadores relevados na base, mas não quer “queimar etapas”. Primeiro serão analisados jogadores do Sub-23, depois do Sub-20 e, posteriormente, as promessas da Copa SP.

“Estamos de olho em todos os atletas, pedi que a base construa a linha de sucessão, quem eles enxergam a curto, médio e longo prazo. Vou olhar para o sub-23 e depois para o sub-20, mesmo que exista apelo da torcida com a Copa SP. Às vezes se acelera as decisões. Tenho boa experiência com atletas jovens, sei que todos têm potencial de melhora, tem de evoluir, treinar e ganhar experiência.”

Tiago Nunes aproveitou a pré-temporada na Flórida Cup para testar jogadores revelados pelo clube, entre eles o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Madson. “O Piton a gente já tinha estabelecido que disputaria o torneio na lateral-esquerda, levou vantagem pela condição física. O Sidcley vai levar tempo ainda. Ele aproveitou a oportunidade, deu assistência. Estamos de olho em todos os atletas.”