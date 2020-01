Tiago Nunes muda titular e reserva na lateral esquerda do Corinthians

A lateral esquerda do Corinthians foi um dos pontos fracos na temporada passada. Nem Danilo Avelar nem Carlos Augusto conseguiram render no segundo semestre. Por isso o esforço da diretoria em contratar Sidcley para ser titular e a aposta em Lucas Piton, que estava no sub-20, para ser seu reserva.

O técnico Tiago Nunes informou que pretende usar Avelar como zagueiro neste ano. E Carlos Augusto conseguiu cidadania italiana e a intenção é negociá-lo com o futebol europeu. “O Avelar topou o desafio (de atuar na zaga). Vamos usar Sidcley e Lucas Piton na lateral, aí fica a disputa sadia com todos os defensores ali. Ele (Avelar) tem um facilitador que é ser canhoto”, disse o novo treinador da equipe.

Piton estava com o elenco do Corinthians para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas a pedido de Tiago Nunes foi liberado e começará a treinar com a equipe principal nesta terça-feira. Sobre Carlos Augusto, o diretor de futebol do clube paulista, Duílio Monteiro Alves, afirmou que há proposta para negociá-lo.

“É um dos atletas que temos proposta de compra e empréstimo na mesa. A gente entende que é o momento de ele jogar, de sair para ganhar experiência, como já fizemos com outros atletas”, afirmou o dirigente. Carlos Augusto subiu para o profissional em 2018 e ganhou mais espaço na temporada passada. No total, ele disputou 18 jogos pelo time principal e marcou um gol.

A chegada do novo treinador já deu uma nova cara para o elenco. Na segunda-feira, Tiago Nunes afirmou que não contará com o volante Ralf e o meia Jadson. O atacante Clayson foi negociado com o Bahia, o volante Junior Urso, vendido para o Orlando City, dos Estados Unidos, e o meia Sornoza, emprestado para a LDU, do Equador.

Até agora somente um jogador foi anunciado oficialmente, o atacante Luan, que estava no Grêmio. O treinador, no entanto, já fala sobre como pretende utilizar Sidcley e o volante Victor Cantillo, que estão acertados, mas ainda não assinaram contrato, por isso o clube ainda não oficializou a contratação.