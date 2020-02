Tiago Nunes isenta Pedrinho na eliminação do Corinthians para o Guaraní

O técnico Tiago Nunes isentou Pedrinho pela eliminação do Corinthians na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O jogador foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a menos durante a maior parte da partida, o time ainda ampliou o marcador, mas faltou força no segundo tempo. A vitória por 2 a 1 foi insuficiente para a classificação.

“Não tem nada de vilão, é um jogador muito importante para a nossa equipe. A primeira falta foi um acidente, foi bem na minha frente. A segunda ele nem enxerga, está de costas tentando a bicicleta, mas o adversário antecipa. Como vou culpar? Não tem como. Enquanto esteve em campo contribuiu muito. Tem todo o nosso carinho. Eu não fico passando responsabilidade, temos que lamber nossas feridas, saber o que precisamos melhorar. Que esse momento sirva de aprendizado”, comentou o treinador.

Ele destacou a atuação em Itaquera mesmo com um a menos na maior parte do jogo – nos minutos finais o Guaraní também teve um jogador expulso. “O que eu fico satisfeito é que a equipe lutou, foi equilibrada. Penso que somente contra o Mirassol tivemos dificuldades, mas, nas demais, sempre fomos melhores que os adversários. Dentro de uma mudança de cultura de futebol que a gente está tentando implementar, nove jogos é o início de um trabalho. Temos muito pela frente para colher melhores frutos na temporada”, declarou.

A queda precoce na Libertadores não altera o planejamento do Corinthians. O presidente Andrés Sanchez não cogita fazer mudanças no elenco e no comando da equipe. Tiago Nunes avaliou sua situação no clube. “Existe uma cobrança por resultado porque no Athletico-PR tivemos resultados positivos. A cobrança existe pelo simples fato de ser treinador do Corinthians. Qualquer um que ocupe essa cadeira é cobrado. Eu não me sinto incomodado, de maneira alguma. Eu tive apoio irrestrito dos jogadores e da direção”, comentou.

“Quando eu fui contratado perguntei para a direção qual era o motivo da minha contratação. O presidente Andrés foi muito claro. Ele falou que era para mudar uma cultura de futebol e olhar para a base. Isso temos feito, colocamos vários jovens atletas para jogar. Estamos tentando praticar um tipo de jogo que leva um tempo maior”, justificou.