Tiago Nunes indica escalação de Jô e deixa Cantillo como dúvida no Timão Em entrevista coletiva virtual, nesta quarta-feira, treinador do Corinthians deu pistas de como deve formar o time titular diante do Red Bull Bragantino, pelas quartas do Paulistão

Depois de mais de 140 dias sem dar uma entrevista coletiva para a imprensa, Tiago Nunes falou com os jornalistas de forma virtual nesta quarta-feira, véspera do confronto de quartas de final do Paulistão, diante do Red Bull Bragantino. Apesar de não “entregar” o Corinthians que vai a campo, o treinador deu algumas pistas como a reestreia de Jô e a dúvida sobre Cantillo.

Apesar de não cravar a escalação de Jô como titular, Tiago elogiou a preparação do centroavante e exaltou a importância histórica que ele tem no clube. No fim de sua fala, o comandante corintiano indicou que o camisa 77 jogará nesta quinta-feira, mas não se sabe ainda por quanto tempo ficará em campo.

– Um jogador que tem uma história muito bonita no Corinthians, num jogador desde pedigree, duvido que a torcida espere o mínimo do que teve. Estava muito tempo parado, mas precisa de ritmo, está treinando bem há um tempo, esperamos que vá bem. Não sabemos quanto tempo vai suportar, mas ele vai ter uma doação máxima para dar o seu melhor – explicou.

Outra dúvida é a volta ou não de Cantillo ao time titular após ficar afastado por ter testado positivo para Covid-19. Embora ressalte as qualidades que o volante traz para a sua equipe, Tiago Nunes não garante a presença do colombiano em campo, e mostrou cautela no processo de readaptação do jogador.

– Cantillo está treinando com o grupo, foi prejudicado pela parada normal e por ter tido a doença, ficou duas semanas afastado, busca seu melhor ritmo, necessita trabalho de força, tem biotipo mais magro, mas tem muita qualidade. A gente trouxe ele pela posição e característica que apresentava no Junior Barranquilla-COL. Para mim perde a lógica trazer um jogador numa função para aqui executar outra. Por mais que possa fazer outra função num jogo, ele é organizador, joga por trás da linha, dá suporte, tem bola longa, bola curta, chute de média distância. É jogador deste contexto. Quando tiver inserido nesta rotina, vamos usá-lo assim – avaliou.

Há uma dúvida também sobre a presença de Everaldo, que sentiu dores na coxa esquerda na partida diante do Oeste, no último domingo, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O jogador está em tratamento e dependendo da resposta no treino desta quarta-feira, Tiago Nunes saberá se poderá escalar ou não o atacante na equipe titular.

– Everaldo treinou ontem, ainda tem dor, vai treinar hoje para avaliar se tem condição – disse o treinador durante a coletiva.

Sendo assim, com essas indicações de Tiago Nunes uma possível escalação é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Camacho (Cantillo); Ramiro, Luan e Janderson (Everaldo); Jô.

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão-2020. Caso o jogo termine empatado no tempo normal, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti.

