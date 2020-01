Tiago Nunes enaltece trabalho no Corinthians e vê evolução da equipe na temporada

O técnico Tiago Nunes lamentou a derrota do Corinthians para o Atlético Nacional por 2 a 1, pela Florida Cup, mas enalteceu o trabalho realizado pela equipe na pré-temporada nos Estados Unidos. Para o novo comandante, o time mostrou uma melhora no desempenho e ele se mostra otimista para a sequência de competições.

“O que fica de positiva é a evolução neste período de treinos. A gente conseguiu gerar uma equipe consistente mesmo com pouco tempo de trabalho. O que importa é performance e produção. A gente pouco sofreu, esse para mim é um saldo positivo da preparação. Nosso foco foi a melhora da parte física, fizemos 10 quilômetros ontem, algo que não acontecerá numa véspera de campeonato, e tivemos preparação hoje”, comentou.

O treinador se mostrou satisfeito com a criação de jogadas da equipe, apesar do resultado negativo em Orlando. “Alguns elementos influenciam nas ações mais técnicas individuais, na finalização, no requinte, mas a produção foi muito boa. Tivemos oito chances reais de gol, número alto de finalização, e isso nos dá tranquilidade de que estamos no caminho certo de evolução na temporada”, continuou.

Tiago Nunes também viu como positiva a participação do Corinthians na Florida Cup, torneio amistoso realizado no período que os jogadores brasileiros acabaram de retornar das férias. “Fiquei muito satisfeito. Ficamos em um hotel muito bom, controlamos o sono, alimentação. Cabe agora a nós, voltando ao Brasil, dar sequência a esse ritmo para seguirmos entregando esse nível de performance”, concluiu.