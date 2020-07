Tiago Nunes elogia defesa do Timão e exalta invencibilidade em clássicos Técnico do Timão entende que a defesa se destacou mais do que o ataque, mas classifica como natural diante de uma equipe forte como a do Palmeiras e do momento do clube

O Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 no reinício do Paulistão, na última quarta-feira, na Arena. Apesar de o rival ter jogado melhor durante a maior parte do Dérbi, o Timão saiu com o resultado positivo, algo que foi valorizado pelo técnico Tiago Nunes, que entendeu que a postura mais defensiva é natural diante de um time forte, além destacar o desempenho em clássicos.

Em entrevista após o clássico, em que respondeu perguntas da assessoria de imprensa do clube, o comandante corintiano comentou o bom primeiro tempo da equipe e segundo tempo abaixo da média, em que somente se defendeu. Para ele foi uma grande atuação defensiva da equipe e entende que, neste momento, o mais importante foi vencer para manter o time vivo no Paulistão.

– O que fica desse momento foi uma atuação consistente da parte defensiva. Foi uma equipe que no primeiro tempo jogou bem, tentou propor o jogo, encontrou seu gol e no segundo tempo a gente não conseguiu ter as melhores oportunidades, mas conseguiu ter uma postura defensiva muito forte, muito consistente e que neste momento o mais importante foi o resultado, para dar tranquilidade, para que a gente possa ter uma continuidade dentro da competição, e acreditar que podemos ainda classificar, mas principalmente levantar a auto-estima do grupo e do torcedor corintiano – explicou.

Em três clássicos na temporada, o Corinthians venceu dois (Santos e Palmeiras) e empatou um (São Paulo), ou seja, está invicto contra os maiores rivais. Mas não é só: o Timão ainda não levou gols diante desses adversários. Coincidência ou não, foram as únicas partidas nesta temporada em que os corintianos não foram vazados. Tiago Nunes elogiou a capacidade do elenco nesses momentos.

– Esse tipo de jogo a gente sabe que os jogadores acabam transpirando mais, aparecendo mais. O jogador do time grande acaba, nesse tipo de jogo, se destacando. Nós tivemos três clássicos: ganhamos contra o Santos, ganhamos hoje e empatamos fora, no Morumbi, contra o São Paulo, com a possibilidade de vitória também – avaliou o técnico alvinegro, que lamentou os vacilos contra adversários menos tradicionais, os quais ele remete ao processo de mudança:

– Acabamos tendo algumas dificuldades em jogos que fomos superiores a maior parte do tempo com adversários de menos tradição, mas faz parte de um processo natural de mudança de cultura de futebol, de mudança de cultura de clube, de mudança de cultura dos jogadores – concluiu.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, contra o Oeste, fora de casa, mas antes disso, nesta quinta-feira, ficará de olho no jogo do Guarani diante do Botafogo-SP. Caso o Bugre vença, o Timão estará eliminado do Paulistão. Com um empate ou uma derrota do clube campineiro, os corintianos permanecem vivos na briga por uma vaga nas quartas de final da competição estadual.

E MAIS:

Veja também