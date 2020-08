Tiago Nunes diz que Atlético-MG teve vantagem técnica por voltar a treinar antes

O técnico Tiago Nunes culpou a sequência recente de jogos do Corinthians e as condições técnicas do Atlético Mineiro pela virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Para o treinador, o rival mineiro esteve em vantagem por ter voltado a treinar antes.

“Com certeza, as equipes que voltaram antes, a exemplo do Atlético-MG e Flamengo, que voltaram quase um mês antes de outras equipes, vão ter vantagem técnica neste momento, que causa um desequilíbrio natural no início da competição”, declarou o treinador corintiano, que citou também a série de jogos do time na reta final do Paulistão.

O time foi vice-campeão estadual após uma sequência de jogos decisivos, do fim da fase classificatória à final. “Penso que a sequência dos jogos acaba trazendo uma sobrecarga maior no segundo tempo. Hoje fizemos o sétimo jogo em 21 dias, sendo que seis jogos anteriores pelo Campeonato Paulista com caráter decisivo. Isso traz uma implicância física e emocional muito grande, em termos de semifinais e finais, jogos muito desgastantes fisicamente, e também lógico a própria qualidade do adversário, que traz dificuldades para a nossa equipe.”

Na avaliação de Tiago Nunes, o Corinthians desperdiçou chances preciosas de chegar ao terceiro gol, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo. “Demoramos a encaixar a marcação na equipe do Atlético. E também (faltou) ficar um pouco mais com a bola, o Atlético subiu a marcação desde o início. Quando a gente conseguiu sair dessa pressão, tivemos a chance clara de fazer o terceiro gol, que praticamente iria sacramentar o resultado.”

O treinador também comentou sobre a ausência de Luan na partida desta quarta. Ele não saiu do banco de reservas. Nos últimos dias, ele foi alvo de críticas e até protestos de torcedores, insatisfeitos com o seu rendimento nos últimos jogos do time, principalmente na segunda partida da final do Paulistão, no sábado.

“Foi pela questão física, para preservar ele. Ele vinha em uma sequência de jogos muito grande, apanhou muito nesses dois jogos das finais e saiu machucado. Então a gente resolveu dar um fôlego para ele, não utilizei e nem pensei em utilizá-lo durante o jogo, mas a gente queria que ele estivesse no contexto da equipe até para valorizar a presença do Araos no jogo, mas para o sábado ele já retorna à equipe”, declarou Tiago Nunes.

Veja também