Tiago Nunes detona bastidores do Grêmio: ‘Era uma encheção de saco’

Ex-treinador do Grêmio, Tiago Nunes foi entrevista pelo jornalista Duda Garbi, em seu canal no YouTube, e tornou a comentar sobre situações inusitadas durante o tempo em que dirigiu a equipe gaúcha.

Segundo Tiago, a equipe do Sul estava com problemas na parte de preparação física, com jogadores jogando até futevôlei para compensar.

“O Grêmio teve um problema seríssimo de preparação física. O Reverson (Pimentel, preparador físico que segue no clube), quando cheguei, já estava tentando melhorar. Os caras jogavam futevôlei fora do horário de treino para compensar o que não treinavam. Tivemos que acabar com algumas coisas ali dentro que eram surreais. O futebol não estava tão profissional como deveria ser. Quando a gente começa a sistematizar algumas coisas, gera a discórdia, atrito e divergência”, contou Tiago.

O treinador também afirmou que a idolatria alimentada por Renato Gaúcho fez com que elementos políticos não tivessem tanta influência dentro do elenco.

“O Grêmio utilizou do Renato como imagem de blindar o clube. O cara que passa quatro, cinco anos com esse tamanho dentro do Grêmio, afasta muito as pessoas. Tanto Grêmio quanto Inter são clubes extremamente políticos. No momento que o Renato sai, imagina cinco anos represados, de pessoas que não tinham voz e agora querem ser ouvidas. Internamente, era uma encheção de saco”, completou.