Tiago Nunes analisa perspectivas para Campeonato Brasileiro Após a perda do título paulista nos pênaltis, diante do Palmeiras, treinador do Corinthians começará a focar suas atenções para o início do Campeonato Brasileiro. Para Tiago Nunes, equipes que tiverem elencos mais vastos saem em vantagem na competição, por conta da sequência grande de jogos sem muita folga.