Tiago Nunes afirma que vitória foi importante para autoestima do Corinthians

O Corinthians pôde respirar aliviado após a vitória por 1 a 0 contra o arquirrival Palmeiras na noite de quarta-feira. Correndo risco de ser eliminado do Campeonato Paulista com antecedência se não vencesse, a equipe alvinegra contou com gol de Gil em falha do goleiro adversário e boas defesas de Cássio para sair com os três pontos. O técnico Tiago Nunes analisou o jogo da equipe, com elogios para o setor defensivo.

“Faltam algumas coisas. É natural, após um tempo de parada, que existam dificuldades no retorno, jogadores ainda sentindo o ritmo de jogo, o ritmo físico, isso somente se adquire jogando. Mas, tendo em vista a importância do jogo, o momento que o clube atravessa e a grandiosidade do adversário, do clássico, o que fica neste momento é uma atuação consistente da parte defensiva, uma equipe que no primeiro tempo jogou bem, tentou propor o jogo, encontrou o seu gol. E no segundo não conseguimos ter as melhores oportunidades, mas conseguimos ao mesmo tempo ter uma postura defensiva forte, consistente”, comentou o técnico em entrevista coletiva após a partida.

Durante a paralisação do Paulistão por conta da pandemia do novo coronavírus, o Corinthians foi atingido por diversas notícias negativas relacionadas ao setor financeiro, incluindo o atraso de salários para os atletas. Por isso, segundo Tiago Nunes, a vitória contra o Palmeiras também teve o efeito de melhorar a moral da equipe e ajudar na busca pela classificação.

“Neste momento, o mais importante foi o resultado, para dar tranquilidade para que a gente possa ter uma continuidade na competição. Acreditar que podemos classificar, mas principalmente levantar a autoestima do grupo e do próprio torcedor corintiano”, afirmou o treinador alvinegro.

A situação do Corinthians no Paulistão, contudo, ainda é muito complicada. O time tem 14 pontos e está na terceira colocação do Grupo D, atrás de Bragantino, que já não poderá mais ser alcançado, e Guarani, que tem 16 pontos e ainda joga na rodada. Para se classificar, precisa vencer o Oeste na última rodada e torcer para que o Guarani não triunfe em nenhum de seus últimos dois compromissos – diante de Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), e São Paulo.

