Tiago Leifert se despede do ‘The Voice Brasil’ e André Marques assume a atração

Tiago Leifert anunciou na noite desta quarta-feira, 20, que precisou se ausentar do seu trabalho como apresentador no “The Voice Brasil”. Ele irá comandar apenas a fase de audições às cegas da 10ª temporada do reality que estreia no dia 26 de outubro. No Instagram, o jornalista comunicou que será substituído por André Marques, que já tem experiência com o programa. O apresentador carioca está à frente do “The Voice +” e tem passagens em quatro temporadas do “The Voice Kids”.

“Olá pessoal! Minha família precisa de mim aqui em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos! Meu amigo querido André Marques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase. Na primeira ainda tô lá”, escreveu.

Este será o último trabalho de Tiago Leifert na Globo antes de se despedir da emissora em dezembro. O programa será exibido nas noites de terça e quinta, logo após a exibição da novela das 9h.

A atração deste ano terá cinco jurados, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Claudia Leitte, Iza e Michel Teló – e uma dinâmica diferente: Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas fases das “audições às cegas”, perderem as “batalhas” ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais.

O quinto técnico assistirá a toda a competição de um lugar à parte, nos bastidores, agindo em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos.

Saiba mais