Tiago Leifert se desculpa após fala sobre morte de torcedora do Palmeiras

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 9:39 Compartilhe

Na segunda-feira, 10, o apresentador Tiago Leifert teve seu nome como um dos mais comentados no Twitter, após ter sido acusado de espalhar fake news sobre a morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Aneli Marchiano, de 23 anos, que foi atingida por uma garrafa de vidro, em um confronto envolvendo as torcidas do Palmeiras e do Flamengo na área externa do Allianz Parque, em São Paulo. Marchiano foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu e morreu ontem.

+Felipe Prior, Robinho e mais: relembre famosos que foram condenados por estupro

+Após ter sexualidade questionada, Luan Santana vive novo affair; saiba quem é

No ‘3 Na Área’, atração que Leifert comanda em seu canal no YouTube, ele disse: “Segundo a Polícia Militar, dois torcedores do Flamengo estavam atravessando, na Rua Palestra Itália, em frente a bilheteria A, com a camisa do Flamengo. A torcida do Palmeiras foi para cima deles e começou o confronto. Voou estilhaço de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi no Allianz sabe como funciona. Tem gente que entra no estádio e tem boa parte da torcida organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”.

O comentário do ex-apresentador do BBB viralizou nas redes sociais e alguns internautas o acusaram de espalhar fake news e de culpar a vítima pelo o ocorrido

Ao ver a repercussão negativa de sua fala, Tiago Leifert postou um vídeo se desculpando. “Antes que tome uma proporção maior do que merece. Eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no ‘Três na Área’, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia Militar e imprensa, mas que agora de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu”, disse ele no Instagram.

“Eu tinha dito que a torcedora que faleceu – que foi assassinada na verdade, acho que esse é o termo correto –, estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. Tivemos acesso ao B.O, li agora pouco, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante. Voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção a torcida do Palmeiras e atingiu ela no pescoço. Peço desculpas, ela não estava no confronto do A.”

“Infelizmente, hoje, quem é de organizada, assume um risco. Ela [Gabriela] era da organizada, o Flamengo ali, do outro lado, era organizada. Uma organizada que vai ao estádio assume o risco. Todos os conflitos e confrontos que acontecem, todas as tragédias que acontecem são com as organizadas”, finalizou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias