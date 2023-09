Tiago Leifert revela processo criminal vencido contra Leo Dias: ‘Vai cumprir pena’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 18:14 Compartilhe

Tiago Leifert surpreendeu ao revelar os detalhes de um processo criminal que moveu contra o colunista de fofoca Leo Dias. A ação judicial ocorreu, segundo o apresentador, por falta de retratação após ele ter sido alvo de uma mentira divulgada.

O ex-comandante do ‘Big Brother Brasil‘ (TV Globo) contou ter ganhado a ação, o que acabou com a condição de réu primário do jornalista. Segundo Leifert, além de cumprir pena, Leo Dias terá de pagar indenização.

As informações foram reveladas durante a participação do ex-global no programa ‘Pânico’, nesta semana.

“O Leo Dias não pega mais no meu pé porque ele foi processado e perdeu feio. Eu não fico falando também, não fico na rede social ‘minha equipe jurídica’. Eu acho cafona pra caramba você avisar que vai processar. Isso é cafona. E, segundo: você não sabe se você vai ganhar, o juiz é quem vai decidir”, começou Leifert.

“A gente teve um impasse, eu e ele, ele fez uma matéria que ficou comprovado pela Justiça que era mentirosa, ele teve todas as chances de apagar e se retratar, não fez, como ele faz com várias pessoas, é só acompanhar que vocês vão ver”, revelou o apresentador.

Ainda durante o ‘Pânico’, Tiago garantiu ter tentado resolver o caso sem precisar entrar na Justiça, mas foi ignorado tanto pelo fofoqueiro quanto pelo veículo que ele trabalhava na ocasião.

“Eu processei, ele recorreu e perdeu todas. Ele foi condenado criminalmente pelo o que ele fez, pagou indenização e vai cumprir pena agora”, disse.

Leifert aguçou a curiosidade ao destacar que o processo não exigiu sigilo.

“O processo não está em sigilo de Justiça, então quem tiver interesse é só olhar, está tudo lá, nos autos”, completou ele, deixando os telespectadores livres para irem conferir detalhes.

🚨EITA! Tiago Leifert revelou no 'Pânico' que processou Léo Dias e o jornalista perdeu: “Pagou indenização e vai cumprir pena. Não é mais réu primário.”pic.twitter.com/vU4Zk0Xo0v — Central Reality (@centralreality) September 15, 2023

