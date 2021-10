Tiago Leifert nega boato de que irá apresentar ‘BBB22’: ‘Chance zero’

Tiago Leifert negou nesta sexta-feira (1ª) que irá apresentar o “Big Brother Brasil 22“, no próximo ano, diferentemente dos boatos que tomaram a internet de que ele teria mudado de ideia em sua decisão de sair da Globo.

Ao site Notícias da TV, o apresentador disse que “nada mudou. Chance zero. Abaixo de zero”. Leifert fica na emissora até o fim deste ano, pois ainda apresenta a décima temporada do reality musical “The Voice Brasil“.

Ainda segundo o Notícias da TV, a Globo também negou o boato de que Leifert voltaria ao “BBB22”, e disse que “o novo apresentador do BBB será anunciado oportunamente”.

