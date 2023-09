Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 11:36 Compartilhe

O apresentador Tiago Leifert contou em entrevista para o programa “Domingo Espetacular”, da Record, no domingo, 17, que sua motivação para deixar a TV Globo foi porque sentiu que já estava no auge da carreira.

Segundo o jornalista, que saiu da emissora em 2021, quando comandava o “Big Brother Brasil” e “The Voice”, a decisão contribuiu para que ele pudesse ter “liberdade para falar o que quer”.

“Foi o auge. Cheguei longe. De olhar e falar: ‘O que faço daqui? Para onde eu vou?’ Não quero chegar naquele ponto de ser o ranzinza, de falarem: ‘O tempo desse cara já passou’. Vou tomar a oportunidade de fazer isso antes de acontecer e não me arrependo em nenhum segundo. Eu acho que a gente precisa ter essa liberdade de falar o que quer”, disse.

“Ninguém é obrigado a gostar de mim”

Leifert começou na Globo em 2004 e se tornou um dos rostos mais conhecidos do esporte e do entretenimento. Porém, para ele, “ninguém é obrigado a gostar” dos seus posicionamentos.

“Nunca quis ser famoso, não ligo para ser famoso. Tem suas vantagens? Claro que tem, e a mais legal delas é você nunca se sentir sozinho. Eu odeio me sentir sozinho. Quando você chega num lugar e todo mundo vem conversar com você, é muito gostoso. Eu amo isso, mas não me faz falta”, revelou.

“A coisa que mais me tira do sério é quando eu vejo as pessoas tirando algo de contexto para prejudicar alguém, e acontece muito. Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas na internet você não precisa me seguir, não precisa entrar no meu perfil. O cara que se dá o trabalho de ir lá no meu perfil dizer que não gosta de você, ele está muito mal da vida”, completou.

Assista a entrevista completa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias