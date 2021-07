Tiago Leifert elogia vídeo motivacional de Gil do Vigor: ‘Brilhante’

Gil do Vigor, ex-BBB e economista, compartilhou nas redes sociais um vídeo de sua participação no “Mais Você. No trecho, o pernambucano dá um recado impactante aos telespectadores.

“É [que] para quem é como a gente, da rua, do ônibus, da dificuldade, é muito louco você ver um sonho realizado, porque eu nunca imaginei. Na minha cabeça, acho que na de muitas pessoas, pra ser escolhido pra algo assim, você tem que ter um diferencial. E a gente que tá ali pegando ônibus todo dia, a gente não acredita, a gente acha que nunca vai conseguir, que nunca vai sair daquela realidade”, diz Gil. “E é justamente isso que eu quero passar pras pessoas, você consegue, você pode”, adiciona, emocionado.

O discurso do economista foi muito elogiado, e ganhou reconhecimento de Tiago Leifert, apresentador do BBB. “Brilhante”, disse ele nos comentários do vídeo, que está nas redes sociais de Gil. Pocah também elogiou o ex-colega de confinamento. “Você é incrível Gil.” “Você é diferente, você é incrível, você é invencível e eu sou um grande fã e admirador do profissional e pessoa que é”< escreveu Arthur Picoli.

