Tiago Leifert compartilha primeiros registros no SBT

Agora falta pouco para o jornalista Tiago Leifert estrear no SBT e ele acaba de compartilhar os primeiros registros na nova casa. A contratação do ex-Globo foi anunciada no dia 8 de janeiro.

“De uniforme novo. Vida nova”, escreveu ele na legenda da publicação do Instagram, nesta segunda-feira, 20.

E a bio na plataforma também está diferente. Leifert fez questão de destacar que é narrador da Champions League e Sulamericana no canal da família Abravanel.

A estreia de Leifert na emissora paulista deve acontecer no dia 21 de janeiro, à frente do confronto entre Benfica e Barcelona, pela UEFA Champions League. Os clubes se enfrentam pela sétima rodada e o jogo terá início às 16h45 (de Brasília), no SBT e no +SBT.

O jornalista esportivo fez história na Globo e esteve à frente do Big Brother Brasil desde a edição de 2017, antes comando por Pedro Bial, até 2021. Ele deixou a emissora dos Marinho no final daquele mesmo ano e desde então estava afastado da TV aberta.