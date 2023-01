Tiago Leifert comenta sobre integrantes da Casa de Vidro do BBB23: ‘Já tem participante irritando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2023 - 23:19 Compartilhe

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert deu sua opinião sobre os participantes da Casa de Vidro do BBB23, que chegaram ao local nesta terça-feira (10). O jornalista usou as redes sociais para opinar sobre os quatro escolhidos em um momento de sinceridade.





“Já tem participante me irritando”, escreveu Leifert nos comentários da publicação do perfil oficial do reality show, mas não disse quem.

A Casa de Vidro do BBB23 está em um shopping no Rio de Janeiro com quatro participantes: Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula. Apenas dois vão entrar no reality show da TV Globo.

