Tiago Leifert chama Felipe Neto de ‘gente inferior’ e youtuber rebate: ‘Odeia pobre’

Tiago Leifert chamou o youtuber e empresário Felipe Neto de “gente inferior” nesta segunda-feira (6), durante uma live no canal “3 na Área”, que o apresentador comanda junto com Rica Perrone e Fui Clear.







Em determinado momento da transmissão, Rica fala para Leifert que agora ele era um desafeto de Felipe Neto, e ironiza dizendo que ele atingiu um “patamar notável na sua incrível trajetória”, e o apresentador rebate.

“Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior”, disse Leifert.

O youtuber não deixou passar a provocação do apresentador e expressou sua opinião sobre o comentário de Leifert em seu Twitter.

“Thiago (sic) Leifert me chamando de ‘gente inferior’ é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia… Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de ‘gente inferior’ por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio”, disse Felipe.

O youtuber ainda relembrou outra polêmica recente envolvendo o ex-apresentador do “BBB”, quando ele discutiu pelas redes sociais com o ator Ícaro Silva, que havia criticado o programa.

“Agora vocês entendem o ‘pagamos o seu salário!’ que ele falou pro Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, se não (sic) ele foge pra Miami”, finalizou Felipe Neto.