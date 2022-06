Tiago Leifert, Bolsonaro, Gusttavo Lima e mais: veja os desafetos de Felipe Neto

Sempre dando a sua opnião nas redes sociais sobre diversos assuntos, Felipe Neto acumulou algumas brigas com diversos famosos. A última da vez foi com Tiago Leifert, que ao dar uma entrevista, o apresentador chamou o youtuber de “gente inferior”.

A IstoÉ Gente fez uma pesquisa e descobriu que é extensa a lista de desafetos de Felipe Neto, que conta com nomes como o presidente Jair Bolsonaro (PL), Antonia Fontenelle, Gusttavo Lima, entre outras personalidades. Confira abaixo!





Antonia Fontenelle

Em outubro do ano passado, Antonia Fontenelle perdeu em primeira instância o segundo processo que envolvia ela e Felipe Neto. O youtuber processou a apresentadora por injúria, quando em julho de 2020 ela o chamou de “vagabundo de merd*” e “esse merd*”. A primeira ação que Antonia perdeu para Felipe também era sobre ofensas dela ao influenciador.

Gusttavo Lima

Nesta semana, Felipe Neto mostrou em seus stories, no Instagram, uma série de xingamentos e ataques de ódio que tem recebido depois de ter criticado Gusttavo Lima, por conta da live que o sertanejo fez comentando sobre as investigações que têm sido feitas relacionadas à contratação de seus shows por prefeituras.

Já no ano passado, o cantor sertanejo ironizou o youtuber: “Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto!”.

Jair Bolsonaro

Com frequência, Neto usa as suas redes sociais para detonar o presidente Jair Bolsonaro, seja para criticar a gestão do chefe de Estado ou para pedir o impeachment dele.

Luciano Hang

Felipe Neto fez um post na rede social, em setembro do ano passado, para comemorar que venceu um processo contra Luciano Hang, dono das lojas Havan. Ele foi processado por Hang após dizer no Twitter que o empresário teria começado a vender alimentos em suas lojas, apenas para burlar as medidas de contenção do coronavírus. O ativista político ainda teria chamado Luciano de “desgraçado”.

Na ação, Luciano Hang pediu indenização pelos comentários feitos por Neto, alegando ofensa à sua honra. O tribunal de justiça de São Paulo decidiu que as falas do youtuber se enquadram nos limites da liberdade de expressão.

Neymar

Em abril deste ano, Felipe Neto fez as pazes com Neymar. O youtuber e o craque da seleção brasileira e do PSG já se estranharam no passado após uma ‘brincadeira’ do empresário com o atleta nas redes sociais.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes e Felipe Neto trocaram de farpas na web após o humorista ser cobrado por um perfil para ajudar financeiramente o Vasco, o que Marcelo Adnet e Felipe faziam pelo Botafogo, mas negou, dizendo ajudar outras causas.

O youtuber respondeu dizendo que também usa parte do seu dinheiro para ajudar causas nobres, mas que ainda assim faz questão de gastar com seu time do coração. Whindersson ironizou, dizendo que o influencer era “o próprio Jesus Cristo”.