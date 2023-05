Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 05/05/2023 - 22:18 Compartilhe

Tiago Leifert está engajado atualmente na recuperação da filha Lua, de dois anos, que trata um retinoblastoma bilateral, um tipo de câncer ocular diagnosticado graças as observações do jornalista de que algo estaria diferente nos olhos da criança. O narrador e ex-apresentador do Globo Esporte atualizou o quadro da filha em participação no “Altas Horas”, da TV Globo.

– Ela teve um mês bom, segue em tratamento. Abril foi o primeiro mês em que ela não precisou de intervenção médica. O câncer de Lua é raro, que se desenvolve dentro dos olhos e é comum em crianças – disse, durante a atração.

Leifert aproveitou a participação no programa para incentivar os pais de crianças que possam demostrar algo fora do normal nos olhos.

-Se você tiver uma criança em casa com o olho diferente, com uma mancha branca, corre para o oftalmologista – contou.

Lua sofre de retinoblastoma, tumor que atinge os olhos. Desde então, a menina passou por quimioterapia e radioterapia. Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, criaram o projeto ‘De Olho nos Olhinhos’, que tem a intenção de alertar os pais para a doença que é mais comum na infância.

– Eu a peguei no berço para brincar e notei que ela não me olhou nos olhos, mas meio de lado. Fui para frente do espelho e vi o olhinho dela fazendo um movimento irregular – disse o jornalista ao revelar a doença da filha.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias