Tiago Leifert anuncia mudança de planos e deixa segunda fase do ‘The Voice Brasil’

Tiago Leifert usou seu Instagram para comunicar aos seguidores que não apresentará a segunda fase do “The Voice Brasil“. Sem dar muitos detalhes, o apresentador disse que precisará ficar um tempo com a família em São Paulo e, por isso, André Marques o substituirá no reality.

“Olá Pessoal! Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e por isso, com o coração partido, tem mudança de planos” Meu amigo querido @euandremarques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase. Na primeira ainda to lá, estreamos 26/10! Em breve conversamos mais. Bjs”, escreveu o jornalista nos stories de seu Instagram

Veja a publicação de Leifert:

