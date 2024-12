Tiago Iorc e Duda Rodrigues se separam após cinco anos juntos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 13:21 Para compartilhar:

Tiago Iorc e Duda Rodrigues não estão mais juntos. A notícia do fim do relacionamento, que já durava cinco anos, foi dada pela palestrante em seu perfil no Instagram, na última segunda-feira, 2.

Sem revelar os motivos do término nem citar o artista, a astróloga iniciou o longo desabafo: “Bom, aos que se conectam: eu estou bem. Mesmo. Nos últimos tempos, terminei um relacionamento”.

Ela contou se mudou depois do término com o cantor, que revelou estar casado com Duda e morando junto com ela em São Paulo, em abril de 2023, em entrevista ao gshow.

“Me mudei de casa. Muita coisa mudou aqui dentro. E tem sido bom. Sinto minhas escolhas cada vez mais alinhadas com os valores que considero essenciais na minha vida. E também me sinto cada vez mais cercada por pessoas alinhadas com esses valores e fiéis a elas mesmas”, explicou.

“Aos curiosos: eu entendo. Às vezes também sinto esse tipo de curiosidade. Inclusive sei que o tema ‘relacionamentos’ geralmente desperta esse sentimento. Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês. Tenho certeza que isso trará mais benefícios. E sei que a vida de vocês – assim como a minha – está passando”, acrescentou.

Duda ainda fez uma reflexão: “Aos que se conectam, aos curiosos e aos que não se importam: que nesse breve tempo que todos temos por aqui, nossas decisões possam ser um reflexo daquilo que acreditamos. Uma vida linda pra gente. Vou lá estender os lençóis. Porque a vida real é bem diferente das idealizações que a internet cria”, concluiu.

A relação de Duda Rodrigues e Tiago Iorc começou em 2019 e, com a pandemia, os dois foram morar juntos.

Leia o relato de Duda Rodrigues abaixo: