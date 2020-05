Tiago Iorc anuncia live musical com lançamento de nova música

O cantor Tiago Iorc postou alguns vídeos em sua conta no Instagram na quarta-feira, 20, para anunciar que realizará uma live musical no dia 3 de junho, às 21h. Nas publicações ele revelou que aproveitará a transmissão para lançar uma nova música, e perguntou quais canções os fãs querem ouvir.

O anúncio foi feito usando a brincadeira do Desafio da Farinha, no qual duas pessoas ficam em frente a um recipiente cheio de farinha e, caso se identifiquem com a pergunta feita por outra pessoa, mergulham o rosto na farinha. “Quem vai fazer uma live no dia 3 de junho?”, perguntou Tiago, logo depois aparecendo cheio de farinha.

Em outros dois vídeos publicados o cantor revelou que irá lançar uma música nova, mais uma vez enchendo o rosto de farinha, e brincou dizendo que não gostou do desafio. Por fim, ele pediu para os fãs sugestões de músicas que eles gostariam de ouvir na transmissão ao vivo.

Tiago promoveu um concurso para definir a foto que será a capa de um novo single, Você Pra Sempre Em Mim, e revelou o vencedor no domingo, 24. “Dentre as tantas opções enviadas, a foto deles foi a escolhida para a capa da música Você Pra Sempre Em Mim. Me emociona conhecer o raro olhar de Gabriel. Me emociona tanta verdade”, disse o anúncio do vencedor.