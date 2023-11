Tiago Brunet apresenta a experiência “Noite de Destino” em Lisboa, Portugal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 15:37 Para compartilhar:

Tiago Brunet desembarca em Portugal para levar a conferência “Noite de Destino”. O aclamado autor best-seller, palestrante motivacional e mentor de vida promete encantar o público de Lisboa, a experiência vai acontecer no próximo sábado, 11 de novembro, às 20h30, no Coliseu dos Recreios, uma casa de espetáculos que foi construída nos anos de 1800.

Tiago Brunet é um dos nomes mais influentes, conhecido mundialmente, e especialista do desenvolvimento pessoal e espiritualidade, a sua visita a Lisboa promete ser um momento inesquecível para todos os que buscam crescimento, inspiração e direção em suas vidas. “Noite de Destino” traz um universo inspirador de reflexão e transformação. A experiência une terra céus para que o público receba a direção que precisa e tenha clareza sobre os próximos passos. É um ambiente espiritual para que as pessoas se conectem com o Criador de todas as coisas.

Não perca a oportunidade de se conectar com Tiago Brunet e vivenciar a transformadora “Noite de Destino” em Lisboa. Os ingressos estão disponíveis para compra online, e os interessados em participar desta jornada de autodescoberta podem encontrar mais informações e garantir seus lugares em https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/130284-tiago_brunet_noite_de_destino_em_lisboa-coliseu_de_lisboa/Sessoes e inspire-se a conquistar seus sonhos e objetivos de vida.

