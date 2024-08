Tiago Abravanel fala sobre motivos para entrar no ‘BBB22’: ‘Me ligavam ao meu avô’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2024 - 21:38 Para compartilhar:

No “Sabadou com Virginia” que vai ao ar na noite deste sábado, 31, no SBT, Tiago Abravanel falou sobre sua decisão de entrar no Big Brother Brasil em 2022, na edição em que Arthur Aguiar foi o vencedor.

O neto de Silvio Santos relatou que desejava se expor além da imagem do avô e do cantor Tim Maia, que interpretou no teatro.

“Durante muito tempo, as pessoas me ligavam ao meu avô, claro, ao Tim Maia, e aos trabalhos que eu fazia, e eu sentia a necessidade de me expor. Era muito louco pensar nesse lugar; muita gente quer se preservar, e eu queria que as pessoas vissem minhas estrias, eu chupando o dedo”, começou o ator.

E completou: “Achei que o BBB seria o único lugar para me expor de todas as formas, mas ao entrar percebi que era um jogo e tive que lidar com coisas da vida, como apontar para a pessoa que você não gosta. Eu sou uma pessoa muito tranquila de conviver, e quando discordo de algo, eu procuro como solucionar”.

A entrevista completa vai ao ar no SBT neste sábado, 31, a partir das 22h15 de Brasília.