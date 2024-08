Tiago Abravanel atualiza estado de saúde de Silvio Santos: ‘Vai sair dessa logo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 20:22 Para compartilhar:

O ator Tiago Abravanel, 36 anos, falou sobre o estado de saúde do avô, o apresentador Silvio Santos, 93, e contou por que não foi visitá-lo no hospital onde está internado desde o dia 1º de agosto.

“É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”, declarou Tiago em conversa para o site da revista Quem durante lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 14.

+Glow News – Sem previsão de alta e infecção bacteriana: saiba tudo sobre o estado de saúde de Silvio Santos

+Silvio Santos está melhor e até fazendo brincadeiras, garante Patrícia Abravanel

Segundo o ator, a decisão da internação partiu do próprio dono do SBT: “Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante”, declarou.

O artista, que está atualmente em cartaz no Rio com o musical “Hairspray”, confessou que deveria ser mais como o avô quando o assunto é saúde.

“Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e que fica prestando atenção na minha saúde, principalmente por fazer trabalhos que exigem do meu físico, como musical e show, sempre tem que estar ligado em tudo. Saúde é uma coisa que mesmo você cuidando, você tem que olhar sempre para que a gente possa fazer tudo que a gente quer durante mais tempo”, concluiu.

Essa é a segunda internação seguida a que Silvio Santos é submetido. Em julho, ele foi hospitalizado devido a um quadro de H1N1.

O comunicador recebeu alta médica e foi para casa, mas voltou a ser internado duas semanas depois. Em comunicado, o SBT informou que a nova hospitalização se dava à realização de exames, mas o apresentador permanece na unidade médica já há quase duas semanas.