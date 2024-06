Tia e sobrinho matam criminoso que invadiu residência no litoral de SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2024 - 10:33 Para compartilhar:

Um suspeito foi baleado e morto por uma tia em um sobrinho após invadir uma residência em Guarujá (SP) – cidade que fica no litoral do estado, a cerca de 85 quilômetros da capital paulista – durante a tarde do sábado, 22. O criminoso, de 21 anos, estava com um comparsa que fugiu em uma motocicleta após ouvir os disparos.

Em contato com a IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o suspeito invadiu uma propriedade na rua Guilherme Salera, no bairro Jardim Virgínia e anunciou o assalto, sendo baleado por dois moradores do imóvel.

O criminoso não resistiu aos tiros e morreu. Conforme o órgão, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, apreendendo as armas do suspeito e dos familiares, além de vídeos gravados por câmeras de monitoramento. Os equipamentos utilizados pela tia e sobrinho estavam registrados.

Segundo a SSP-SP, o crime foi registrado como tentativa de roubo, legítima defesa e homicídio. “Um inquérito foi instaurado para investigar a dinâmica da ocorrência”, pontuou o órgão.