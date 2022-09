Thyssenkrupp conclui venda do negócio de mineração para dinamarquesa FLSmidth

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 15:02 Compartilhe

A Thyssenkrupp anunciou nesta quinta-feira a conclusão da venda da sua unidade Mining Technologies à empresa dinamarquesa FLSmidth. A venda da unidade de mineração havia sido anunciada em julho de 2021.

Volkmar Dinstuhl, presidente do segmento Multi Tracks, disse em nota que a conclusão do negócio melhora a posição financeira líquida da companhia. Nos últimos dez meses, o segmento Multi Tracks da Thyssenkrupp já concluiu a venda do negócio de Infraestrutura e da usina de aço inoxidável AST. “Com a finalização da venda da unidade de mineração, o grupo alcança, assim, a terceira negociação no exercício fiscal atual”, disse.

A Thyssenkrupp Mining Technologies oferece soluções de mineração personalizadas e emprega cerca de 2.200 pessoas em mais de 40 locais em todo o mundo, incluindo Brasil, Chile e Peru.