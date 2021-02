Thunder Fight inicia temporada 2021 em fevereiro, de olho em novos talentos

Uma das maiores organizações de MMA do Brasil inicia a temporada 2021 em fevereiro com a Copa Thunder de MMA Amador e para isso está preparando uma super edição com atletas de todo Brasil.

Será um dos maiores torneios de MMA amador já realizado no Brasil. Uma estrutura de primeira será preparada para receber os atletas amadores com octógono oficial, transmissão ao vivo e todos os protocolos de saúde de olho na luta contra o Covid-19.

Uma das novidades será o ranking amador, onde os melhores de cada categoria participarão de um Grand Prix valendo o cinturão amador da organização e ainda terá a chance de ser escolhido para representar o Brasil em um torneio Sul-americano da modalidade em 2022.

Por conta da pandemia não haverá presença de público, mas para assitir ao vivo basta adquirir o pay-per-view que já está disponível para compra no Facebook do Thunder Fight. Semanas depois, as melhores lutas serão exibidas na BandSports dando ainda mais espaço e visibilidade para os atletas amadores.

A Copa Thunder de MMA tem como objetivo preparar os atletas de mma amador para o profissional, fortalecendo o esporte dando experiência para os futuros campeões.

O Thunder Fight já realizou 23 eventos profissionais, mais de 10 eventos amadores e é a organização que mais exportou talentos nos últimos anos, seja para eventos nacionais ou internacionais, como Glorinha de Paula(Atleta do UFC), Hugo Paiva, Wellington Predador, Leonardo Buakaw, Monique Adriane(Atleta do Invicta FC), Victor de Paula entre outros.

O show terá transmissão ao vivo dia 21 de fevereiro á partir das 11h por meio de pay-per-view exclusivo que pode ser adquirido pelo site https://mla.bs/33ceb4a1.

Informações:



Compra de pay-per-view +55 (11) 95364-4620

Próximas edições:

21 de fevereiro – São Paulo

21 de março – São Paulo

26 de março – Bolívia

Para competir no mma amador +55 (11) 97484-5095

www.thunderfight.com.br

E MAIS:

E MAIS:

Veja também