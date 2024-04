Thunder e Nuggets se garantem nos playoffs da NBA e os Warriors ainda sonham com classificação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 9:05 Para compartilhar:

O Denver Nuggets e o Oklahoma City Thunder aproveitaram a rodada deste domingo para carimbar o passaporte visando os playoffs da NBA. Já o Golden State Warriors conseguiu uma vitória sobre o San Antonio Spurs e, beneficiado pela derrota do Houston Rockets, ainda alimenta o sonho da classificação.

Atual campeão da NBA, o Denver Nuggets superou o Cleveland Cavaliers por 130 a 101 na Ball Arena, comandados por Nikola Jokic. O pivô deixou a quadra com um “triple-double” ao fazer 26 pontos, dar 16 assistências e ainda pegar 18 rebotes. É a sexta vez consecutiva que a equipe se garante para a reta final da NBA.

Cestinha do duelo, o sérvio também se destacou em jogar para o time fazendo com que nomes como Kentavious Cadwell-Pope, Michael Pope Jr e Reggie Jackson também brilhassem na partida.

“Ele é um dos artilheiros mais talentosos desta liga e não se preocupa só em fazer cestas. Quer passar a bola e jogar da maneira certa, o que o torna extremamente difícil de marcá-lo. Jokic é jogador completo”, afirmou Jackson que, ao lado de Porter, assinalou 19 pontos.

Pelo lado do Cleveland, quem mais pontuou foi Evan Moley. Apesar do tropeço, os Cavs ainda têm uma situação relativamente tranquila. A franquia ocupa o terceiro posto da Conferência Leste com 45 vitórias e 30 derrotas.

Também pela rodada deste domingo, os Thunders buscaram uma vitória emocionante sobre o New York Knicks: 113 a 112 em pleno Maddison Square Garden. A partida foi definida nos últimos segundos e o triunfo coloca a franquia de Oklahoma na liderança do lado Oeste e também classificada para os playoffs.

Se Jalen Williams terminou a partida como o maior pontuador do duelo com 33 pontos, coube a Shai Gilgeous-Alexander o título de herói do confronto. Faltando pouco mais de 2 segundos, foi dele a cesta que deu a vitória ao Oklahoma. “Foi simplesmente emocionante. O nosso time lutou bastante para conseguir o resultado”, disse Shai.

Quarto colocado na Conferência Leste, o New York Knicks segue na caminhada para confirmar a passagem à outra fase do torneio.

Ainda em busca da classificação, o Golden State Warriors precisou se superar para bater o San Antonio Spurs por 117 a 113 após um mau começo. Depois de ficar atrás no placar ao fim do primeiro tempo, o time encontrou forças para reagir no final.

E o responsável pela virada de chave tem nome: Stephen Curry. Se não foi tão eficiente no garrafão (pegou apenas um rebote), a mão calibrada (33 pontos) e a visão de jogo (oito assistências) fizeram a equipe deslanchar no último quarto. Na décima colocação do Oeste, a franquia ainda sonha com a vaga, ainda mais depois da derrota do Houston Rockets para o Dallas Mavericks. Já os Spurs continuam na lanterna da tabela.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Denver Nuggets 130 x 101 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 104 x 116 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 118 x 130 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 120 x 135 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 107 x 119 Miami Heat

New York Knicks 112 x 113 Oklahoma City Thunder





Houston Rockets 107 x 125 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 101 x 109 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 113 x 117 Golden State Warriors

Sacramento Kings 127 x 106 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta segunda:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

