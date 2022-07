Thriller psicológico ‘Aparências’, do mesmo diretor de ‘Dix Pour Cent’, ganha data de estreia

O suspense francês ‘Aparências’, baseado no livro “Traição”, de Karin Alvtegen, ganhou data de estreia oficial no Brasil. O longa estará disponível nas plataformas digitais Claro tv+, iTunes/Apple, Google/YouTube e Vivo Play no dia 15 de julho.

Dirigido por Marc Fitoussi (‘Dix pour cent’) e escrito pelo cineasta em parceria com Sylvie Dauvillier (‘A Garota do Armário’), o filme acompanha um casal poderoso da alta sociedade que vê a sua vida entrar em colapso ao tentar manter as aparências de um casamento perfeito. Ève – interpretada por Karin Viard, (‘Delicatessen’, ‘Potiche: Esposa Troféu’ e ‘Polissia’) é a esposa perfeita.

Quando descobre a traição do marido Henri (Benjamin Biolay, de ‘Personal Shopper’) com a professora do seu filho, ela teme um colapso que pode bani-los da vida que levam. Em um impulso, ela passa a noite com um rapaz mais jovem que começa a persegui-la em todos os lugares. Ève e Henri se veem em um dilema: o que fazer para que suas histórias não sejam reveladas e as aparências sejam mantidas?

Confira o trailer: