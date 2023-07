Threads foi lançado às pressas e sem muitas funcionalidades básicas

Como esta coluna já havia salientado, algumas semanas antes, o novo aplicativo da Meta, é concorrente direto do Twitter. Entretanto, apesar da grande adesão, em tese por conta da base de usuários do Instagram, haja vista que as contas são integradas, o Threads chegou sem muitas funcionalidades, algumas até básicas.

Conforme apurado por esta coluna, o Twitter já prepara o seu novo app de vídeos , segundo fontes ouvidas, seria este o principal motivo pelo lançamento apressado do Threads, um combate rápido ao possível clone do Reels e do YouTube.

Um dos recursos que mais faltam no aplicativo é um feed dedicado para os perfis que você segue, já que atualmente tudo é coletado em um feed – com amigos, marcas e influenciadores dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Outro recurso que você pode estar perdendo é uma adaptação do Instagram de Close Friends. O Twitter tem o “rodas”, então não é totalmente inédito se o Threads ajustar os recursos. Hashtags e mensagens diretas são outras ferramentas que estão faltando na rede.

Como digo uma vez em um fio, sempre em um fio – ou próximo a ele. Excluir a sua conta no Threads, rede social de Mark Zuckerberg, sem abrir mão de sua conta no Instagram não é possível, pelo menos por enquanto.

Isso ocorre porque as duas plataformas estão intimamente ligadas. Sua única opção para se remover do Threads é desativar sua conta, que oculta seu perfil e todas as interações até que você faça login novamente.

Por outro lado, quando você desativa sua conta, os dados do servidor Meta não são excluídos, apenas “escondidos” até que você decida voltar. Não há prazo para restaurar o serviço, mas, assim que sua conta for reativada, você deve aguardar uma semana antes de desativá-la novamente.

