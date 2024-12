Thompson (Rockets) e Rozier (Heat) são suspensos por briga em jogo da NBA

O atacante do Houston, Amen Thompson, com dois jogos, e o armador do Miami, Terry Rozier, com um, foram suspensos nesta terça-feira (31) pela NBA por sua participação na briga que estourou nos segundos finais do jogo Rockets-Heat, no domingo.

Da mesma forma, Jalen Green, ala-armador do Houston Rockets, foi multado em US$ 35 mil (cerca de R$ 216,7 mil pela cotação atual), e Tyler Herro, armador do Miami Heat, em US$ 25 mil (R$ 154,7 mil), informou a NBA num comunicado.

Enquanto isso, o técnico do Rockets, Ime Udoka, foi multado em US$ 50 mil (R$ 309,5 mil) “por insultar verbalmente um árbitro do jogo e por não ter deixado a quadra a tempo após sua falta técnica e expulsão”.

O assistente técnico do Rockets, Ben Sullivan, também foi expulso no incidente que ocorreu faltando 35,7 segundos para o fim do último quarto na vitória do Miami por 104 a 100 em Houston.

A liga determinou que Herro causou o incidente quando ele “se inclinou na direção de Thompson”. Furioso, Thompson agarrou a camisa de Herro e o jogou no chão da quadra.

“Green e Rozier então entraram em briga, o que resultou em uma escalada contínua da situação”, disse a NBA.

No total, seis pessoas foram expulsas no incidente.

O armador dos Rockets, Fred VanVleet, foi expulso cerca de 10 segundos antes por “contato imprudente com um árbitro”. Por esta ação, ele foi multado em 35 mil dólares (R$ 216,7 mil).

bb/bjt/cl/aam