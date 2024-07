Thomaz Costa vende curso por R$ 5 mil após voltar para a igreja e é detonado: ‘De graça ainda tava caro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 21:32 Para compartilhar:

Após deixar produção de conteúdo adulto para plataformas na web e anunciar, na semana passada, que resolveu voltar para a igreja, Thomaz Costa, 24 anos, gerou mais uma polêmica nesta quarta-feira, 24. Ele contou que está vendendo curso de “equilíbrio emocional”, que custa R$ 5 mil na promoção, com valor total de impressionantes R$ 91 mil.

O ator, conhecido por sua participação polêmica em “A Fazenda 14” (2022 Record TV), e por seu conturbado namoro com Tati Zaqui, 30, que começou no confinamento, agora pretende ministrar palestras sobre superação.

No o curso, o jovem promete gerenciar aulas focadas no alinhamento do corpo, alma e espírito.

No novo projeto, o ex-fazendeiro se coloca como uma espécie de guru espiritual, cobrando uma fortuna pelas aulas. Inicialmente, ele anunciou por R$ 91 mil, mas fez uma “promoção de lançamento” e o valor foi reduzido para R$ 4.997,00, podendo er dividido em 2 vezes de R$ 499,70.

O anúncio da novidade causou uma euforia na web, porém não da forma que o ator esperava. Thomaz acabou detonado, recebendo uma chuva de críticas, e sendo motivo de piada.

“Mas ele precisa dar o curso para ele mesmo”, disparou um internauta no “X”, antigo Twitter. “Se fosse de graça ainda tava caro”, debochou mais um. “Ele não está bem de cabeça, sério”, disparou outro usuário da plataforma.

Thomaz Costa, que se apresenta como criador e professor, explicou que seu curso tem como objetivo transformar corpo, alma e espírito dos participantes. Os encontros seriam online e com aulas gravadas, que vão falar sobre as experiências vividas pelo próprio ator, cujo passado é recheado de polêmicas.

O ex-ator anunciou a seus seguidores no Instagram, no dia 14 deste mês, que decidiu largar a criação de conteúdo adulto e voltar a se dedicar à religião. Ele compartilhou um vídeo em que mostra momentos de trabalho como influenciador e, em seguida, realizando batizado na igreja.

