Thomaz Costa revela que confundiu ficante com outra pessoa e transou com desconhecida

Thomaz Costa revelou um fato inusitado sobre a sua vida no podcast “Posso mandar áudio?” desta terça-feira (23), comandado por Dani Calabresa. Segundo o ator, ele acabou transando com uma pessoa desconhecida por engano.

“Eu bati lá [na porta do quarto do hotel], ela abriu a porta e deitou na cama. Estava tudo escuro, não tinha bagunça naquele quarto. Fechei a porta, entrei, deitei na cama e comecei a ficar com ela. A gente transou e eu dormi”, contou.

“Dei um cochilo, e na hora que eu acordei e olhei pra ela… não era a mesma menina que eu estava ficando na festa! Era outra! Eu não sei como confundi! Fiquei morrendo de vergonha, não sabia o que fazia. Eu não sabia nem quem era, não tinha conversado com ela. Esperei um pouco e saí de fininho”, confessou.