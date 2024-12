Thomaz Costa é internado às pressas e será submetido a cirurgia: ‘Fiz todos os exames’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 16:18 Para compartilhar:

O ator Thomaz Costa, 24 anos, foi internado às pressas, nesta segunda-feira, 2, no hospital após sentir dores abdominais. Na unidade médica, ele foi submetido a exames e diagnosticada com apendicite.

A informação da internação foi divulgada pela mãe do ex-Carrossel, Luciana, via Instagram do ator. Pouco depois, Thomaz publicou o resultado do exame e contou a seus seguidores que precisará se submeter a uma cirurgia.

“O Thomaz está em observação, acordou essa madrugada com fortes dores abdominais, medicou-se mas não melhorou. Agora está fazendo exames e possivelmente precisará passar por uma cirurgia urgente! Em breve ele trará boas notícias pra vocês. Att: Luciana (mãe do Thomaz)”, dizia o vídeo publicado pela mãe do artista juntamente com uma imagem dele no hospital.

“É, gente. Fiz todos os exames, tomei remédio, já tô melhor da dor. Mas, saiu o resultado e é apêndice. Não tem o que fazer mano, cirurgia. Nunca achei que eu fosse fazer uma cirurgia na minha vida, nunca fiz. Achei que nunca fosse fazer, mas apêndice é isso, só resolve com cirurgia”, revelou ele, em vídeo publicado nos Stories.

Thomaz não adiantou quando deve ocorrer o procedimento médico, mas se mostrou tranquilo em se submeter à intervenção.

“Graças a Deus estou no hospital, graças a Deus tenho plano de saúde. Vai dar tudo certo”, completou ele, otimista.