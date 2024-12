Thomaz Costa atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 7:51 Para compartilhar:

Thomaz Costa, de 24 anos, usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta terça-feira, 3, para atualizar o seu estado de saúde, após ser submetido a uma cirurgia de emergência, devido a uma apendicite. Ainda internado, o ator postou Stories relatando como se sentiu após a operação.

“Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora, já acordei e está de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim”, escreveu o ex-namorado de Larissa Manoela.

Depois, o famoso gravou um vídeo andando pelo quarto do hospital. “Já estou andando, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa”, contou ele.

Thomaz ainda disse estar aliviado por tudo ter corrido sem maiores complicações e pelo fato de que estava em casa quando começou a ter crises de apendicite. “Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice”, concluiu.

O ator foi internado às pressas na última segunda-feira, 2, após sentir dores abdominais.