Thomas Tuchel veta contratação de Cristiano Ronaldo no Chelsea, indica jornalista

Insatisfeito no Manchester United, Cristiano Ronaldo deseja deixar a equipe ainda nesta janela de transferências. O destino do craque, contudo, parece ser permanecer nos Red Devils. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o técnico Thomas Tuchel decidiu não contar com o português, mesmo após conversas de seu empresário, Jorge Mendes, com Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea.

Fora da primeira semana de treinamentos e sem viajar com o United para a série de amistosos de pré-temporada, Cristiano foi ligado ao Chelsea nas últimas semanas. A imprensa europeia chegou a noticiar que o empresário do atacante, Jorge Mendes, se reuniu com o novo dono dos Blues, Todd Boehly, para discutir uma possível negociação pelo camisa 7.

Aos 37 anos, o cinco vezes melhor do mundo tem contrato com o Manchester United até o meio de 2023. A imprensa inglesa afirmou que o jogador já comunicou ao clube o seu desejo de se transferir.