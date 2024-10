Thomas Tuchel será o técnico da seleção da Inglaterra a partir de 2025

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 6:42 Para compartilhar:

O alemão Thomas Tuchel será o técnico da seleção da Inglaterra a partir de 1º de janeiro de 2025, anunciou nesta quarta-feira (16) a Federação Inglesa (FA) de Futebol em um comunicado.

O sucessor de Gareth Southgate, que comandou a seleção de 2016 a 2024, e de Lee Carsley, que permanecerá como interino até novembro, será o terceiro treinador estrangeiro da história da equipe da Inglaterra, depois do sueco Sven-Goran Eriksson (2001-2006) e do italiano Fabio Capello (2007-2012).

O técnico alemão, 51 anos, já comandou grandes clubes, como Borussia Dortmund (2015-2017), Paris SG (2018-2020), Chelsea (2020-2022) e Bayern de Munique (2023-2024).

Tuchel tem muito prestígio na Inglaterra. Ele comandou o Chelsea na conquista de três títulos em 2021 – Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes -, poucos meses após sua demissão do PSG.

“Estamos entusiasmados por termos contratado Thomas Tuchel, um dos melhores treinadores do mundo”, afirmou o CEO da FA, Mark Bullingham, em um comunicado.

A Inglaterra sonha com um grande título desde a Copa do Mundo de 1966, disputada no país, e FA considera Tuchel o técnico adequado para acabar com a longa seca de conquistas, mas a entidade também foi criticada por não confiar em um técnico inglês.

“Estou muito orgulhoso de ter recebido a honra de liderar a seleção da Inglaterra”, afirmou Tuchel no comunicado divulgado pela FA.

“Há muito tempo sinto uma conexão pessoal com o futebol deste país, e isso já me deu alguns momentos incríveis. Ter a oportunidade de representar a Inglaterra é um grande privilégio, e a oportunidade de trabalhar com esse grupo especial e talentoso de jogadores é muito emocionante”, acrescentou o alemão, que terá como assistente o inglês Anthony Barry, com quem já trabalhou no Bayern.

A Inglaterra tem uma geração de jogadores de muito talento, liderada por Harry Kane e Jude Bellingham, além de Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, entre outros.

Sob o comando de Southgate, a Inglaterra foi semifinalista na Copa do Mundo de 2018 e eliminada nas quartas de final do Mundial de 2022, além de vice-campeã nas duas últimas edições da Eurocopa (2021 e 2024).

