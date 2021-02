Thomas Muller testa positivo para Covid e está fora da final do Mundial Técnico Hansi-Flick perde segundo jogador de última hora. Boateng voltou para a Alemanha na última quarta-feira por conta da morte de sua ex-namorada

Thomas Muller testou positivo para a Covid-19 e está fora da final do Mundial de Clubes contra o Tigres. O Bayern de Munique perdeu seu segundo jogador de forma inesperada, pois na última quarta-feira o zagueiro Boateng conseguiu permissão para retornar à Alemanha por conta da morte de sua ex-namorada.

Por conta do diagnóstico do camisa 25, todo o elenco terá que passar por novos testes antes do duelo desta quinta-feira. A imprensa alemã não informou de nenhum outro caso positivo e o atacante pode ser substituído por Musiala ou Choupo-Moting. Para este torneio, os bávaros já viajaram sem Goretzka e Javi Martínez por testarem positivo para o novo coronavírus ainda em Munique.

Além da partida contra os mexicanos, Muller irá perder o confronto contra o Armínia, pela Bundesliga, na próxima segunda-feira e é dúvida para o duelo contra o Frankfurt, no próximo dia 20 de fevereiro. A ausência do alemão será sentida, uma vez que o veterano faz ótima temporada com 13 gols e 14 assistências.

