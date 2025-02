Thomas Müller ironiza favoritismo do Leverkusen sobre o Bayern: ‘Somos os azarões absolutos’

Assim que saiu o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, canais esportivos da Alemanha avaliaram que o Bayer Leverkusen entrará como favorito diante do hexacampeão Bayern de Munique. Dirigentes do time bávaro evitaram discordar, adotando um discurso politicamente correto. Já o veterano astro da equipe, o atacante Thomas Müller, ironizou os “especialistas”, com polêmica declaração.

Durante o treino do Bayern desta sexta-feira, o atacante foi questionado sobre os embates co o rival alemão e garantiu que serão “emocionantes.” Mas mão gostou nada de verem colocar o poderoso Bayern abaixo do oponente.

“O Leverkusen é claramente o favorito se você ouvir os especialistas alemães. E nós, como azarões absolutos, obviamente queremos provar a nós mesmos. Certo, caros especialistas?”, disparou o astro, que vem atuando pouco sob a direção de Vincent Kompany.

“Será um encontro muito interessante. O Leverkusen tem um time forte e também sabemos que já faz algum tempo desde a última vez que os vencemos. Mas estou otimista de que teremos sucesso agora”, endossou Alphonso Davies, crente no fim do pequeno tabu de seis jogos, com três derrotas e outros três empates.

Além de perder o título do Campeonato Alemão da temporada passada, o Bayern não supera o Leverkusen desde setembro de 2022, quando goleou por 4 0 na Allianz Arena. Na época, com um gol de Müller. Há menos de uma semana as equipes se enfrentaram e não saíram do zero na BayArena, em Leverkusen.

“Outro capítulo desta temporada intensa: FC Bayern contra Leverkusen, agora pela quarta e quinta vez. Claro, muitos torcedores e eu teríamos preferido um duelo internacional na Liga dos Campeões, mas isso não faz diferença para nossa tarefa. O passado também é irrelevante, todos têm que se esforçar ao máximo, porque nosso objetivo é claro: passar para a próxima fase”, afirmou o CEO Jan-Christian Dreesen.

Mesmo sempre pregando respeito ao Leverkusen, os dirigentes bávaros não esconderam a confiança em avanço. “Bayern e Bayer Leverkusen, os dois melhores times alemães da atualidade, já proporcionaram aos fãs alguns duelos emocionantes nesta temporada. Vimos quão difícil será essa tarefa, mas faremos tudo o que pudermos para vencer esses dois jogos”, concluiu o diretor de Esportes Max Eberl.