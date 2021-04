Thoma Bravo vai comprar a empresa de segurança cibernética Proofpoint

(Reuters) – A empresa de private equity Thoma Bravo disse nesta segunda-feira que comprará a Proofpoint num acordo que avaliou a empresa de segurança cibernética em cerca de 12,3 bilhões de dólares, com o trabalho remoto devido à pandemia fomentando o aumento da demanda por segurança de rede.

O interesse por empresas de segurança cibernética aumentou à medida que mais negócios recorrem a produtos de nuvem para executar operações e lidar com ataques cibernéticos frequentes. O financiamento da indústria de segurança na internet atingiu um recorde histórico de 11,4 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de quase 50% em relação a 2018, segundo a CB Insights.

O acordo, que deve ser fechado no terceiro trimestre, vai render aos acionistas da Proofpoint 176 dólares por ação, indicando bonificação de cerca de 34% sobre o último fechamento da ação. As ações da empresa subiam 30% nesta segunda-feira.

O negócio tem um valor patrimonial de 10,1 bilhões de dólares com base nas ações em circulação, segundo cálculos da Reuters. Em uma base diluída, a Proofpoint é avaliada em 12,3 bilhões de dólares, disseram as empresas, de acordo com a conversão dos títulos conversíveis da empresa em ações.

A Thoma Bravo, que tem como foco principal empresas de software e tecnologia, vem dobrando seus investimentos no setor. Ela adquiriu o provedor de serviços de comércio online Calypso e a empresa de soluções de dados Talend, em março.

A Proofpoint também reportou balanço do primeiro trimestre nesta segunda, superando as estimativas de Wall Street para receita e lucro por ação. Mas ela cancelou sua videoconferência de resultados, marcada para 29 de abril, devido ao acordo.

(Reportagem de Eva Mathews em Bengaluru)

