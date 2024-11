Think tanks das Americas se unem e criam rede Cepas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/11/2024 - 19:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 29 NOV (ANSA) – Sete instituições uniram forças para aumentar o intercâmbio de ideias e experiências na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento, dando vida ao Cepas, a Rede de Centros Pensamento das Américas.

Esta é uma iniciativa do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri); do Conselho Argentino de Relações Internacionais (Cari); do Centro Latino-Americano de Políticas Econômicas Sociais (Clapes Uc), do Chile; da Fundação para a Educação Superior e o Desenvolvimento (Fedesarrollo), da Colômbia; do Atlantic Council, dos Estados Unidos; da mexicana Evalúa e do peruano Grupo de Analise para o Desenvolvimento (GRADE).

O objetivo dos fundadores, selecionados pelo seu reconhecido trabalho em setores vitais para o desenvolvimento econômico, social, cultural e político dos seus países, é fortalecer a cooperação entre as instituições.

Dessa forma, será possível fortalecer suas capacidades, incentivando a inovação, o diálogo construtivo e a análise para construir sugestões de políticas públicas.

A CEPAS será um espaço de de coordenação entre think tanks de referência nas Américas, para o intercâmbio permanente e com foco regional. Nosso objetivo será ampliar o diálogo e a cooperação regional, fortalecer a troca de ideias e experiências na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento da região”, afirma Julia Dias Leite, CEO do Cebri e secretária executiva eleita da nova instituição. (ANSA).