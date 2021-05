Thierry Henry será auxiliar-técnico da seleção da Bélgica

O francês Thierry Henry regressa à seleção da Bélgica como auxiliar do treinador Roberto Martínez, anunciou neste domingo a Federação Belga de Futebol (RBFA).

“Damos as boas-vindas a Thierry Henry na equipe da Euro 2020”, escreveu a RBFA nas redes sociais.

Henry, de 43 anos, já trabalhou como auxiliar de Martinez entre 2016 e 2018, quando deixou os ‘Red Devils’ para assumir a equipe do Monaco, de onde foi demitido devido aos maus resultados no início de 2019.

O ex-jogador do Barcelona e do Arsenal está sem equipe desde que pediu demissão do cargo de técnico do Montreal da liga americana em 25 de fevereiro, uma decisão que justificou por “razões familiares”.

A Bélgica, uma das favoritas ao título da Eurocopa (11 de junho a 11 de julho), jogará a primeira fase do Grupo B junto com a Rússia (12 de junho), Dinamarca (17 de junho) e Finlândia (21 de junho).

