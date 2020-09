Thiem vence Medvedev e vai enfrentar Zverev na final do US Open

O tenista austríaco Dominic Thiem derrotou o russo Daniil Medvedev em três sets nesta sexta-feira e avançou para a final do US Open, na qual enfrentará o alemão Alexander Zverev no domingo.

Com maior superioridade do que o esperado, Thiem (2ª cabeça de chave) venceu Medvedev (3º) por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/5) em duas horas e 55 minutos de jogo na quadra Arthur Ashe, a principal em Flushing Meadows, em Nova York.

Aos 27 anos, o austríaco chegou à quarta final de um torneio de Grand Slam e agora busca seu primeiro título. Ele perdeu na decisão de Roland Garros para Rafael Nadal em 2018 e 2019, e foi derrotado no último Aberto da Austrália, em fevereiro, por Novak Djokovic. Assim como Thiem, Zverev também vai lutar na final de domingo por seu primeiro torneio ‘Major’.

