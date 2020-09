Thiem vence Medvedev e vai enfrentar Zverev na final do US Open

O tenista austríaco Dominic Thiem derrotou o russo Daniil Medvedev em três sets nesta sexta-feira e avançou para a final do US Open, na qual enfrentará o alemão Alexander Zverev no domingo.

Com maior superioridade do que o esperado, Thiem (2ª cabeça de chave) venceu Medvedev (3º) por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/5) em duas horas e 55 minutos de jogo na quadra Arthur Ashe, a principal em Flushing Meadows, em Nova York.

Aos 27 anos, o austríaco chegou à quarta final de um torneio de Grand Slam e agora busca seu primeiro título. Ele perdeu na decisão de Roland Garros para Rafael Nadal em 2018 e 2019, e foi derrotado no último Aberto da Austrália, em fevereiro, por Novak Djokovic. Assim como Thiem, Zverev também vai lutar na final de domingo por seu primeiro torneio ‘Major’.

A derrota impediu Medvedev de retornar à final do Aberto dos Estados Unidos, após a que perdeu para Nadal em 2019.

Thiem conquistou confortavelmente o primeiro set, impondo a Medvedev sua primeira derrota de set durante todo o torneio.

O russo então desperdiçou uma vantagem de 4-2 no segundo set para perdê-la no tie-break.

No terceiro set, Medvedev teve um set point enquanto sacava em 5-3, mas Thiem venceu um rally de 38 rebatidas para vencer o game e levar o set de volta no saque.

Ele então abriu uma vantagem de 5-1, que foi reduzida para 5-4. Mas o austríaco se concentrou e garantiu a vaga em sua quarta final de Grand Slam.

Ao final do confronto, Thiem deixou claro que o placar maiúsculo não refletiu as dificuldades que enfrentou na batalha contra Medvedev. “Foi tudo menos rotina. No primeiro set eu tive um pouco de sorte e depois houve um ótimo tênis de nós dois (…) No segundo e no terceiro set joguei meu melhor tênis”, disse. “Foi uma excelente semifinal”.

O austríaco afirmou que sua maior experiência nas fases finais do Grand Slam foi fundamental. “Com certeza. Perdi grandes jogos (…) Por isso trabalhei durante todo a paralisação, para vencer esses grandes jogadores”, disse.

Thiem também brincou com o que fará no caso de perder a final de domingo para Zverev, com quem disse ter uma “grande amizade e rivalidade”.

“Se eu ganhar, terei minha primeira vitória (de Grand Slam) e, se não, provavelmente terei que ligar para Andy Murray para descobrir como é estar 0-4”, disse Thiem.

– Virada de Zverev –

O alemão Alexander Zverev, 7º do ranking mundial da ATP, se classificou para sua primeira final do Aberto dos Estados Unidos, ao eliminar o espanhol Pablo Carreño (27º) por 3 sets a 2, parciais de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 e 6-3.

Aos 23 anos, Zverev alcançou este estágio pela primeira vez em sua carreira em um torneio de Grand Slam.

Depois de dois primeiros sets em que quase colocou tudo a perder, inclusive cometendo 36 erros não forçados, Zverev conseguiu se concentrar e reagir.

“Eu olhava para o placar e via a pontuação. Eu estava por baixo, e dizia a mim mesmo ‘estou na semifinal, deveria ser o favorito neste jogo e estou perdendo por dois sets a zero’. Mas eu sabia que só precisava jogar um tênis melhor”, comentou aliviado, depois da partida.

Para isso, ele pôde primeiro contar com um saque finalmente eficaz na primeira e na segunda bola, o que não deu ao oponente a chance de preocupá-lo. E, se mostrando também mais agressivo, conseguiu converter dois dos três break points que criou.

No quarto set, Zverev confirmou sua ascensão, desta vez aproveitando uma diminuição no ritmo de Carreño que cometeu mais erros e, se desculpando por não ter feito de propósito, acertou o alemão no braço em um ponto na rede, o que incomodou um pouco Zverev.

Mas não a ponto de desconcentrá-lo: no quinto set, após Carreño receber atendimento médico nas costas, o russo quebrou o serviço de seu oponente desde o início e não perdeu mais a vantagem para finalmente vencer em 3h22min.

“Não poderia estar mais feliz, esta é a primeira vez que ganho depois de estar perdendo por dois sets a zero e estou fazendo isso nesta fase do torneio. Mas o degrau mais alto ainda precisa ser galgado”, acrescentou Zverev.

— Resultados de sexta-feira, 11 de setembro, do US Open:

Semifinais (simples masculino):

Alexander Zverev (ALE/N.5) x Pablo Carreño-Busta (ESP/N.20) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3

Dominic Thiem (AUT/N.2) x Daniil Medvedev (RUS/N.3) 6-2, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)

bds/cl/gbv/aam

Veja também